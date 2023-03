Cutro, il mare restituisce i corpi di altre cinque vittime del naufragio (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Tra questi anche due bambini, un maschio e una femmina Questa mattina, a largo del mar Jonio, sono stati individuati e recuperati i corpi di altre cinque vittime del naufragio avvenuto lo scorso 26 febbraio sulle coste di Cutro, in Calabria. Tra le vittime individuate ci sono anche dei bambini. Nello specifico si tratta di un bambino tra i 7 e gli 8 anni, una bambina di circa tre anni di età, una donna e due uomini. In totale, le vittime accertate sono 86, di cui 35 sono i minori deceduti nel naufragio (26 quelli compresi nella fascia d’età tra 0 e 12 anni). Intanto, continuano i nuovi sbarchi. Questa mattina la nave Diciotti della Guardia costiera è giunta nel porto di Reggio Calabria con a bordo 589 migranti, donne e numerosi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) . Tra questi anche due bambini, un maschio e una femmina Questa mattina, a largo del mar Jonio, sono stati individuati e recuperati ididelavvenuto lo scorso 26 febbraio sulle coste di, in Calabria. Tra leindividuate ci sono anche dei bambini. Nello specifico si tratta di un bambino tra i 7 e gli 8 anni, una bambina di circa tre anni di età, una donna e due uomini. In totale, leaccertate sono 86, di cui 35 sono i minori deceduti nel(26 quelli compresi nella fascia d’età tra 0 e 12 anni). Intanto, continuano i nuovi sbarchi. Questa mattina la nave Diciotti della Guardia costiera è giunta nel porto di Reggio Calabria con a bordo 589 migranti, donne e numerosi ...

