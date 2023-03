Cuore, catenaccio e un super Onana: l'Inter elimina il Porto ed è ai quarti (Di mercoledì 15 marzo 2023) E adesso sono due, quasi tre . Dopo il Milan, anche l' Inter , che gioca per lo zero a zero e quello si prende, rischiando di capitolare solo all'ultimo minuto dopo una partita Intera senza correre ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) E adesso sono due, quasi tre . Dopo il Milan, anche l', che gioca per lo zero a zero e quello si prende, rischiando di capitolare solo all'ultimo minuto dopo una partitaa senza correre ...

