Cultura: progetto “Together” osservatorio su arte contemporanea (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gradisca d’Isonzo, 15 mar – Il ruolo delle istituzioni è anche quello di sostenere gli artisti contemporanei, dare loro momenti di visibilità in cui si posso scoprire i veri talenti, chi può lasciare un segno nel mondo Culturale. Il progetto “Together” con cui si intende fotografare il momento storico attuale e incentivare la produzione artistica regionale, va in questa direzione. E’ uno dei messaggi che l’assessore alla Cultura del Friuli Venezia Giulia ha portato oggi nella sede della galleria regionale d’arte contemporanea Luigi Spazzapan a Gradisca d’Isonzo per la presentazione di “Together”, il progetto che ha come obiettivo il rilancio dell’arte contemporanea e la valorizzazione della ricerca artistica ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gradisca d’Isonzo, 15 mar – Il ruolo delle istituzioni è anche quello di sostenere gli artisti contemporanei, dare loro momenti di visibilità in cui si posso scoprire i veri talenti, chi può lasciare un segno nel mondole. Il” con cui si intende fotografare il momento storico attuale e incentivare la produzione artistica regionale, va in questa direzione. E’ uno dei messaggi che l’assessore alladel Friuli Venezia Giulia ha portato oggi nella sede della galleria regionale d’Luigi Spazzapan a Gradisca d’Isonzo per la presentazione di “”, ilche ha come obiettivo il rilancio dell’e la valorizzazione della ricerca artistica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Caldana_Kris : RT @EdoardoArpaia: ORTI GENERALI ha vinto il PREMIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO 2023 del Ministero della Cultura. Il progetto torinese rapprese… - CiociariaO : 'Coppia aperta, quasi spalancata', Chiara Francini al teatro Nestor Domani sera torna l'appuntamento con la stagion… - NomeEssere : RT @DokH6197: È per questo che il progetto è quello di eliminare per via genetica l'intera pianta. La pandemia e la campagna vaccinale son… - ippolitopaolo : @RobertoAvventu2 Propio una guerra contro le nostre abitudini. Il progetto di distruzione della nostra cultura. ?? - EdoardoArpaia : ORTI GENERALI ha vinto il PREMIO NAZIONALE DEL PAESAGGIO 2023 del Ministero della Cultura. Il progetto torinese rap… -