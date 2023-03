Cucchi: «Porto-Inter, straordinario Onana. Nel doppio confronto…» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Riccardo Cucchi ha parlato di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, della grande prestazione di Andre Onana e del match di andata. Porto-Inter – Queste le parole su Facebook da parte di Riccardo Cucchi. “L’ Inter conquista i quarti. Gara di grande temperamento dei neroazzurri. Minuti finali palpitanti. Una vera montagna russa per i tifosi. straordinario Onana. Nel doppio confronto con il Porto l’Inter mette in campo l’atteggiamento giusto. Si può disquisire sul gioco. Ed è legittimo farlo. Ma i risultati si ottengono anche così: resistendo e neutralizzando il gioco avversario. È quello che ha saputo fare l’Inter“. Fonte: ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 15 marzo 2023) Riccardoha parlato di, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, della grande prestazione di Andree del match di andata.– Queste le parole su Facebook da parte di Riccardo. “L’conquista i quarti. Gara di grande temperamento dei neroazzurri. Minuti finali palpitanti. Una vera montagna russa per i tifosi.. Nelconfronto con ill’mette in campo l’atteggiamento giusto. Si può disquisire sul gioco. Ed è legittimo farlo. Ma i risultati si ottengono anche così: resistendo e neutralizzando il gioco avversario. È quello che ha saputo fare l’“. Fonte: ...

