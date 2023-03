Cucchi: "Grave errore negare l'accesso allo stadio ai tifosi tedeschi" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Riccardo Cucchi, giornalista, scrive così su Twitter dopo gli scontri avvenuti a Napoli tra gli ultras dell'Eintracht, del Napoli e la polizia: "Disastro a Napoli. negare preventivamente l'accesso allo stadio ai tifosi tedeschi è stato un Grave errore. Era facile immaginare che sarebbero arrivati ugualmente. Pessima gestione. Non va sottovalutato ciò che di pericoloso sta avvenendo nel mondo Ultras". Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Riccardo, giornalista, scrive così su Twitter dopo gli scontri avvenuti a Napoli tra gli ultras dell'Eintracht, del Napoli e la polizia: "Disastro a Napoli.preventivamente l'aiè stato un. Era facile immaginare che sarebbero arrivati ugualmente. Pessima gestione. Non va sottovalutato ciò che di pericoloso sta avvenendo nel mondo Ultras".

