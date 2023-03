Cuba | le violenze del comunismo | 11 politici arrestati

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 15 marzo 2023) AMLO: “Il Messico è più sicuro degli Stati Uniti” Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha dichiarato lunedì che il suo paese è più sicuro per viaggiare rispetto agli Stati Uniti, nonostante il suo paese abbia 9 delle 10 città più violente del mondo e ci siano 500 statunitensi desaparecidos, dopo che il Dipartimento di Stato ha emesso avvisi agli americani di non visitare alcune città messicane città. “Perché questa paranoia?”, ha detto il presidente, sottolineando che gli avvertimenti a non recarsi in Messico sono una questione ‘politica’ e ha assicurato che ciò che vogliono creare è una percezione di insicurezza ‘per dire: il governo populista, comunista, caudillo, messianico di López Obrador non funziona .”È una campagna contro il Messico da parte diconservatori degli Stati Uniti”, ha detto il presidente. Le elezioni del 2024 negli Stati ...