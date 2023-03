Crosetto nel mirino di Mosca | l’intelligence | “In Russia taglia da 15 milioni sulla sua testa”

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Guidoneldi: secondo fonti di intelligence citate dal Foglio, l’ex presidente russo Dmitri Medvedev, una delle voci più violente e sfrontate nelle dichiarazioni che arrivano dal Cremlino dal giorno dell’invasione dell’Ucraina, avrebbe messo unada 15di dollari sull’attuale ministro della Difesa italiano. Recentemente il braccio destro di Giorgia Meloni aveva avuto un diverbio a distanza con Yevgeny Prigozhin, imprenditore russo fondatore del gruppo di milizie private Wagner.aveva accusato l’organizzazione di aver dirottato il flusso di migranti dai Paesi africani in cui opera verso l’Italia, sul suo canale Telegram l’alleato di Putin aveva replicato: “Non siamo al corrente di ciò che sta accadendo con la crisi migratoria, non ce ne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #coffeebreak @AlbertoBagnai 'L'uso dei #migranti come strumento di destabilizzazione arriva finalmente nel dibattit… - florinarazvan : RT @Sarti13Carla: 'Ventimila migranti sbarcati nel 2023: flusso triplicato. Il ministro Crosetto dà la colpa alla divisione Wagner'. Ah, G… - EcuadorEnGenova : RT @AngeloBonelli1: Il futuro ministro della Difesa potrebbe essere @GuidoCrosetto. #Crosetto e’presidente #Aiad federazione aziende che pr… - GustavoSetti7 : RT @Libero_official: Il ministro #Crosetto nel mirino della #Russia: #Medvedev mette una taglia da 15 milioni di dollari sul ministro e sca… - bartelcewskji : Vorrei esprimere la mia solidarietà al ministro #Crosetto messo nel mirino dai terribile dittatore russo Lord Farqu… -

mirino La Russia ha una serie di personaggi rilevanti del mondo politico occidentale per cui non nutre tanta simpatia. Tra loro,. Secondo il comparto dell'intelligence italiano, ...È arrivata verso le 8.30porto di Reggio Calabria la nave Diciotti della Guardia costiera con a bordo 589 migranti ... Lo sbarco dalla Diciotti approfondimento Migranti,accusa la Brigata ..." Come ha detto il ministro Guido, è bene che l'Unione Europea, l'Onu e l'Alleanza ... La sinistra smetta di fare futili polemiche e si unisca alla maggioranzachiedere un intervento da ...

Crosetto nel mirino del Gruppo Wagner. L'intelligence italiana: «Su di lui una taglia da 15 milioni di dollari ilgazzettino.it

Che, dal canto suo, si sarebbe limitato ad elencare una serie di personaggi rilevanti nel mondo politico occidentale da colpire senza pietà. Tra questi nomi ci sarebbe anche quello di Crosetto, con ...Crosetto nel mirino del Cremlino Stando alla ricostruzione, e in attesa di ulteriori dettagli, l’ordine di colpire Crosetto sarebbe (il condizionale è più che doveroso) stato diramato alla Wagner, che ...