Crosetto nel mirino della brigata russa Wagner: taglia da 15 milioni sul ministro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo le polemiche dei giorni scorsi per le dichiarazioni sul tema migranti, il gruppo della brigata russa Wagner ha istituito una taglia sul ministro della Difesa Guido Crosetto. È quanto comunicato allo stesso ministro una decina di giorni fa, dopo una segnalazione dei servizi di intelligence italiani. Non sarebbe tuttavia stata aumentata la sua scorta. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo le polemiche dei giorni scorsi per le dichiarazioni sul tema migranti, il gruppoha istituito unasulDifesa Guido. È quanto comunicato allo stessouna decina di giorni fa, dopo una segnalazione dei servizi di intelligence italiani. Non sarebbe tuttavia stata aumentata la sua scorta. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #coffeebreak @AlbertoBagnai 'L'uso dei #migranti come strumento di destabilizzazione arriva finalmente nel dibattit… - leggoit : Il ministro Crosetto nel mirino dei russi della Wagner: «Hanno messo una taglia da 15 milioni di dollari» - ValerioMinnella : RT @NatangeloM: Un'altra giornata nel governo Meloni... - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #cro… - CalcioFinanza : Il Ministro della Difesa Crosetto finisce nel mirino della brigata russa Wagner dopo le dichiarazioni sui migranti:… - InfinitoIsacco : RT @NatangeloM: Un'altra giornata nel governo Meloni... - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #cro… -