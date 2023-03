Crollo di Borsa |  l' unico obiettivo è giocare d’anticipo e ridurre i danni di Emilio Tomasini

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Non dobbiamo farci guidare dalla fiducia o dalla speranza, perché alla fine non importa se il crollo di un’azione sia giustificato o no, conta la verità dei grafici

In casi come questo, il primoche dobbiamo porciquellopreservare il capitale . Non dobbiamo farci guidare dalla fiducia o dalla speranza, perché alla fine non importa se il...In casi come questo, il primoche dobbiamo porciquellopreservare il capitale . Non dobbiamo farci guidare dalla fiducia o dalla speranza, perché alla fine non importa se il...