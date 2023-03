Cristiano Ronaldo chiama Messi, possibile approdo in Arabia Saudita del campione del Mondo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Cristiano Ronaldo chiama Messi ma non è una telefonata romantica. Si tratta, piuttosto, della possibilità concreta che si avveri nuovamente lo scontro tra i due campioni una competizione a squadre come avvenne in Liga quando militavano rispettivamente al Real Madrid e al Barcellona. Bisogna dire che, secondo gli esperti, questo scenario sembra profilarsi nell’immediato futuro ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)ma non è una telefonata romantica. Si tratta, piuttosto, della possibilità concreta che si avveri nuovamente lo scontro tra i due campioni una competizione a squadre come avvenne in Liga quando militavano rispettivamente al Real Madrid e al Barcellona. Bisogna dire che, secondo gli esperti, questo scenario sembra profilarsi nell’immediato futuro ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Cristiano Ronaldo non proprio serenissimo... ?? - alimo_philip : ??Most hat-tricks in UEFA Champions League history; ???? Cristiano Ronaldo-?? ???? Lionel Messi-?? ???? Robert Lewandowski-… - TeamCRonaldo : Young Cristiano Ronaldo. ???? - SeunSign : RT @thefrogkiiller: Haaland, Mbappe & Vini are Cristiano Ronaldo FC ? - topboykimszn : RT @thefrogkiiller: Haaland, Mbappe & Vini are Cristiano Ronaldo FC ? -