Crisi Ferrari interviene Vasseur | tutte le sue parole

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Se anche quest'anno il primo GP potesse rivelarsi come una grave svista! Non sarebbe niente male se l'Arabia Saudita, dove si corre domenica, svelasse una Red Bull non così dominante e unanon ...

Se anche quest'anno il primo GP potesse rivelarsi come una grave svista! Non sarebbe niente male se l'Arabia Saudita, dove si corre domenica, svelasse una Red Bull non così dominante e unanon così inconsistente come s'è visto nell'apertura in Bahrain. Un anno fa dopo la prima gara, e ancor di più dopo la terza, tutti davano la Rossa per strafavorita e Max Verstappen , depresso, ......

F1 Ferrari: i dettagli dell'attuale crisi tecnico-sportiva-gestionale FUNOANALISITECNICA

In vista del secondo GP, il team principal francese cerca di rassicurare la Ferrari: "Qui decido come non ho mai fatto altrove. Le uscite Inevitabili, non mi preoccupano" ...Su Auto in edicola il test del Suv di Maranello, le prove della Renault Austral E-Tech e della Mazda CX-60 Diesel, e tanto altro ancora ...