Cricca e NDG nel mirino di Rudy Zerbi | “Uno noioso | l’altro manco dovrebbe stare al serale”

Il serale è alle porte e nel quotidiano di oggi Rudy Zerbi ha spillato un po' di tea. Lo ha fatto su Cricca, su NDG e su Wax. "Questa è una gara ed a noi le gare piacciono, soprattutto quando le vinciamo", ha esordito. I professori Zerbi e Celentano incontrano gli allievi della loro squadra in vista della prima puntata del serale che andrà in onda sabato 18 Marzo in prima serata su Canale 5! #Amici22 pic.twitter.com/apFG6sSkZz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 15, 2023 Parlando degli allievi di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ha dichiarato: "In questa squadra vedo qualcuno che non dovrebbe neanche esserci, ovvero NDG: lui è un imbucato, non capisco come mai sia al serale. Non riesco a capire come sia arrivato ...

