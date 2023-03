Credit Suisse sull'orlo del crac (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altra giornata nerissima per i mercati azionari e soprattutto per il mondo finanziario. Dopo i crac delle due banche americane della Silicon Valley oggi sull'orlo del fallimento c'è uno dei colossi bancari della Svizzera: Credit Suisse. L'istituto di Credito ha perso in borsa il 28% dopo che il principale azionista Saudi National Bank ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. Una caduta che ha investito tutti i mercati europei e tutte le banche europee che in media perdono più del 6% trascinando così i listini in un profondo rosso con Milano, la peggiore, che perde oltre il 3% Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) Altra giornata nerissima per i mercati azionari e soprattutto per il mondo finanziario. Dopo idelle due banche americane della Silicon Valley oggidel fallimento c'è uno dei colossi bancari della Svizzera:. L'istituto dio ha perso in borsa il 28% dopo che il principale azionista Saudi National Bank ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. Una caduta che ha investito tutti i mercati europei e tutte le banche europee che in media perdono più del 6% trascinando così i listini in un profondo rosso con Milano, la peggiore, che perde oltre il 3%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : Il Credito Svizzero, l'elefante nella stanza...#SVBCollapse #CreditSuisse - classcnbc : #CreditSuisse sprofonda alla Borsa di Zurigo: -21% Il principale azionista, Saudi National Bank, ha escluso di for… - HuffPostItalia : L'azionista saudita non inietta capitale, Credit Suisse crolla in borsa - semeraro_g : RT @Lukyluke311: ?? I mercati stanno valutando una probabilità di default del 47% per la Credit Suisse. - Alexander76NO : Credit Suisse, nuovo crollo: gli arabi non metteranno altro capitale @sole24ore -