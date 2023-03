Crédit Suisse precipita, Piazza Affari crolla del 4%: allarme banche. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Credit Suisse crolla in Borsa (-22%) e manda i listini europei in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. Il principale... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 15 marzo 2023) Creditin Borsa (-22%) e manda i listini europei in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. Il principale...

Credit Suisse ai minimi storici in Borsa. La Saudi National Bank: 'Non forniremo altra liquidità'

In Svizzera, un altro istituto di credito sta vivendo una delle peggiori giornate della sua storia: Credit Suisse. In queste ore, infatti, le azioni della società stanno andando a picco.

IL FTSEMIB PERDE IL 4% Tornano le vendite sui titoli del settore bancario, che risentono del tonfo subito dal Credit Suisse. Ad innescare le tensioni l'annuncio del principale azionista della Banca elvetica, la Saudi National Bank, di non fornire altra liquidità.

Credit Suisse ancora a picco, -16% dopo aver toccato un -30%. Dopo anni di vicissitudini negative, nel clima di alta tensione che si è innescato nei giorni scorsi con il fallimento di due banche statunitensi, tra cui la Silicon Valley Bank, Credit Suisse è crollato in borsa.