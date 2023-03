Credit Suisse precipita e spaventa le Borse Milano a -3 | 5% | torna l’allarme sulle banche Btp | azioni | case | dollari | l’effetto del crac Svb

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Male tutte le piazze: Parigi -3,5%, Francoforte - 2,8%, Londra -2,3%. Créditcrolla del 20% a Zurigo: il maggiorsta, Saudi National Bank, non sosterrà «assolutamente» la banca aumentandone il capitale

A Zurigo -6% Ubs, franco e euro perdono 1% su dollaro. Precipitano le azioni del Credit Suisse a Zurigo mentre i credit default swap su Credit Suisse, i contratti che assicurano contro il rischio di default, sono schizzati ai massimi storici. La corrente di vendite è alimentata dal crollo in Borsa di Credit Suisse (-22%), dopo che il principale azionista Saudi National Bank ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso di necessità.