Credit Suisse, i soci sauditi gelano il gruppo svizzero. “Non verseremo altri soldi nella banca”. Titolo giù del 7% (Di mercoledì 15 marzo 2023) I principali azionisti della banca elvetica Credit Suisse hanno escluso categoricamente di offrire nuovi sostegni alla banca dopo la ricapitalizzazione di 4 miliardi di euro completata lo scorso autunno. Dopo la notizia il Titolo perde in borsa il 7%, portando il calo da inizio anno a – 28%. Ieri la banca aveva comunicato che l’esodo di fondi sta rallentando ma non è si è completamente fermato. “La risposta è assolutamente no” ha detto il presidente della banca nazionale saudita Ammar Al Khudairy quando gli è stato chiesto se l’istituto di Credito fosse disponibile ad assistere il Credit Suisse se ci fosse è stata un’altra richiesta di liquidità aggiuntiva. La Saudi National Bank, che è posseduta per il 37% dal fondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) I principali azionisti dellaelveticahanno escluso categoricamente di offrire nuovi sostegni alladopo la ricapitalizzazione di 4 miliardi di euro completata lo scorso autunno. Dopo la notizia ilperde in borsa il 7%, portando il calo da inizio anno a – 28%. Ieri laaveva comunicato che l’esodo di fondi sta rallentando ma non è si è completamente fermato. “La risposta è assolutamente no” ha detto il presidente dellanazionale saudita Ammar Al Khudairy quando gli è stato chiesto se l’istituto dio fosse disponibile ad assistere ilse ci fosse è stata un’altra richiesta di liquidità aggiuntiva. La Saudi National Bank, che è posseduta per il 37% dal fondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Guglielmo_ferr : RT @ravel80262268: I clienti della banca Credit Suisse hanno ritirato depositi per un importo di 51 miliardi di franchi svizzeri (circa il… - RaulTedeschi1 : Credit Suisse tra le più colpite dai cali di borsa. L'a.d. Koerner: 'Deflusso fondi rallenta ma non si è fermato' -… - i_Stef : RT @MariaDellaMoni6: ?La prossima banca a crollare dopo il fallimento della statunitense Silicon Valley Bank sarà la svizzera Credit Suisse… - Sbrn65 : RT @MetalHe69092042: - I clienti hanno ritirato depositi per un valore di 51 miliardi di franchi svizzeri (circa il 28%) dal Credit Suisse… - MetalHe69092042 : - I clienti hanno ritirato depositi per un valore di 51 miliardi di franchi svizzeri (circa il 28%) dal Credit Suis… -