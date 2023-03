Credit Suisse: i sauditi non la rifinanzieranno, crollano le Borse in tutta Europa (Di mercoledì 15 marzo 2023) La storica banca svizzera Credit Suisse, che esiste e opera da 167 anni, rischia di avvicinarsi seriamente al fallimento. Il valore delle azioni è crollato in Borsa, il 15 marzo, dopo che il principale azionista – la saudita Saudi National Bank – ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. A Zurigo le azioni di Credit Suisse hanno ceduto il -28% a 1,59 franchi: il minimo storico. Come in un effetto domino, le Borse europee sono in caduta libera. Il logo della banca svizzera Credit Suisse in un edificio a Zurigo. Foto Ansa/Epa Michael BuholzerIl Credit e le altre banche Le vicende della banca svizzera si sono abbattute sul comparto delle banche provocando un calo complessivo per il settore pari al ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 15 marzo 2023) La storica banca svizzera, che esiste e opera da 167 anni, rischia di avvicinarsi seriamente al fallimento. Il valore delle azioni è crollato in Borsa, il 15 marzo, dopo che il principale azionista – la saudita Saudi National Bank – ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquidità. A Zurigo le azioni dihanno ceduto il -28% a 1,59 franchi: il minimo storico. Come in un effetto domino, leeuropee sono in caduta libera. Il logo della banca svizzerain un edificio a Zurigo. Foto Ansa/Epa Michael BuholzerIle le altre banche Le vicende della banca svizzera si sono abbattute sul comparto delle banche provocando un calo complessivo per il settore pari al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo… - Agenzia_Ansa : Seduta da dimenticare per il Ftse Mib, messo al tappeto - così come il resto delle Borse europee - dal tracollo di… - Marcozanni86 : Il Credito Svizzero, l'elefante nella stanza...#SVBCollapse #CreditSuisse - fattoquotidiano : Abi: banche Ue sicure. Ma Credit Suisse precipita con tutte le Borse. Leggi le anticipazioni del Fatto Quotidiano d… - caterinacorda1 : RT @Stef77359537: Non è una barzelletta.. 1) Il CEO di Credit Suisse, una banca da 578 miliardi di dollari, afferma che la loro 'base di… -