Credit Suisse | FT | Bce ha chiesto a banche Ue dati su esposizioni

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La Bce avrebbealleeuropee di fornire dettagli sulle loro eventuali, oggi oggetto di un tracollo sulla borsa di Zurigo dopo che il suo primo azionista, una banca saudita, ha detto che non intende partecipare a un eventuale aumento di capitale. Secondo il Financial Times, la Bce avrebbe anche discusso la possibilità di rilasciare dichiarazioni pubbliche per cercare di calmare le acque, ma successivamente ha deciso in senso negativo nel timore che questo possa alimentare ulteriori tensioni di Borsa., ricordiamo, scivola pesantemente in Borsa arrivando a perdere fino al 25% a causa di voci su un necessario intervento finanziario da parte dei propri azionisti. E proprio il principale azionista, la Banca Nazionale ...

Del resto persino un gigante come il Crédit, lontanissimo dalla California da cui è partita lo scossa dei mercati, ha gravi problemi di liquidità e questo fa temere che nei bilanci di molti ...Il nuovo crollo in borsa per, innescato dalla pubblicazione tardiva del report 2022, avvenuta a pochi giorni dalla crisi di Silicon Valley Bank, mette sotto pressione le banche europee che crollano, trascinate dal ...Ad aumentare le vendite è il tracollo di, che segna il - 22% e contagia il comparto bancario, che subisce una riduzione del 6,2%. A fare da traino al crollo dell'Istituto svizzero è il ...

stando al quotidiano statunitense l'istituto di Francoforte vuole sapere quali esposizioni hanno le società europee nei confronti di Credit Suisse.Su Financial Times si legge che Credit Suisse si è appellata a Swiss National Bank per cercare un supporto pubblico dopo che le sue azioni sono crollate in Borsa sull’onda del crack di SNB, generando ...