Credit Suisse e Svb | cosa fare con case | azioni | titoli di Stato e dollaro

Indici in recupero a Wall Street, in una giornata segnata dalle nuove turbolenze portate nel settore bancario da, che perde il 24% al Nyse dopo che l'azionista di maggioranza, Saudi National Bank (Snb), ha detto che non fornira' ulteriore liquidita', non potendo andare oltre la quota del 10%. Il ...Giornata "no" per la Borsa USA , che segue al ribasso le borse europee su dilagare dei timori di un default della big svizzerache segue di un paio di giorni le ansie provocate dal fallimento della banca regionale americana SVB. A New York si registra una flessione dell'1,21% sul Dow Jones ; si muove in ...Il contagio arriva dalla Svizzera. Il tonfo disulla piazza di Zurigo sui minimi di sempre, con un calo del 24,2% a 1,69 franchi, ha innescato una tempesta di vendite sull'intero comparto bancario in Europa. L'indice Stoxx ha perso ...

Tonfo di Credit Suisse, sui mercati torna la paura Agenzia ANSA

Per la prima volta, bastano meno di 2 franchi per comprare un'azione di Credit Suisse. Il corso del titolo della seconda banca svizzera ha infatti subito un ennesimo crollo alla borsa di Zurigo nella… ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mar - Il Credit Suisse ha avviato colloqui con le autorita' svizzere per stabilizzare la banca. E' quanto riporta l'agenzia Bloomberg, specificando che i ...