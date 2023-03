Credit Suisse, crollo in borsa (-10%) dopo il no saudita all’immissione di nuovi capitali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le azioni del Credit Suisse sono crollate del 10% al minimo storico a seguito dei commenti del suo maggiore azionista secondo cui non fornirà nuovo capitale e dopo che, martedì l’istituto elvetico aveva rivelato che il suo revisore dei conti, PwC, ha identificato “debolezze sostanziali” nei suoi controlli sui rendiconti finanziari. Le azioni Credit Suisse dunque sono scese a un nuovo minimo di 1,99 franchi dopo che il presidente della Banca nazionale saudita, che l’anno scorso ha acquistato una partecipazione del 10% nel Credit Suisse, ha escluso di fornire al prestatore svizzero ulteriore assistenza finanziaria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le azioni delsono crollate del 10% al minimo storico a seguito dei commenti del suo maggiore azionista secondo cui non fornirà nuovo capitale eche, martedì l’istituto elvetico aveva rivelato che il suo revisore dei conti, PwC, ha identificato “debolezze sostanziali” nei suoi controlli sui rendiconti finanziari. Le azionidunque sono scese a un nuovo minimo di 1,99 franchiche il presidente della Banca nazionale, che l’anno scorso ha acquistato una partecipazione del 10% nel, ha escluso di fornire al prestatore svizzero ulteriore assistenza finanziaria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

