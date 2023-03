Credit Suisse crolla in borsa - 10% dopo stop saudita nuovi capitali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcozanni86 : Il Credito Svizzero, l'elefante nella stanza...#SVBCollapse #CreditSuisse - Andreacocco87 : RT @AlienoGentile: La Saudi National Bank si tira indietro: nessuna ulteriore disponibilità per un soccorso al Credit Suisse - alexandernevs3 : Sta fallendo il Credit Suisse. - osamundR : ????????CREDIT SUISSE -17,50%. SFONDATA AMPIAMENTE ANCHE LA RESISTENZA DEI 2 € ?? Segui Giubbe Rosse Telegram | Portal… - carlo8geneve : RT @ultimoranet: Le azioni di Credit Suisse crollano di oltre il 20%, al nuovo minimo storico, dopo che il presidente della Banca nazionale… -

Il maggiore azionista del Credit Suisse, la Saudi National Bank, "assolutamente" non sosterra' la banca aumentandone il capitale. Lo ha dichiarato il suo presidente Ammar al-Khudairy in un'intervista a Bloomberg TV. L'azionista Saudi National Bank (Snb) ha detto che non fornirà ulteriore liquidità non potendo andare oltre la quota del 10%. Ottava seduta consecutiva di vendite sul Credit Suisse che a Zurigo perde il 9% a 2,04 franchi svizzeri, toccando nuovi minimi. Il titolo è sceso a un nuovo minimo storico. A questo punto alla banca svizzera non rimane altra scelta che fondersi con il secondo grande istituto elvetico, ossia UBS.

Credit Suisse, nuovo crollo: gli arabi non metteranno altro capitale Il Sole 24 ORE

Le banche europee interrompono le contrattazioni a causa del crollo delle azioni. Le azioni di diverse banche europee, tra cui Credit Suisse, Societe Generale e le italiane Monte dei Paschi e ...Ottava seduta consecutiva di vendite sul Credit Suisse che a Zurigo perde il 9% a 2,04 franchi svizzeri, toccando nuovi minimi, dopo che l’azionista Saudi National Bank (Snb) ha detto che non fornirà ...