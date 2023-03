Credit Suisse crolla e le borse europee tornano a soffrire

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Le turbolenze sui mercati europei, scatenate dal crac della Silicon Valley Bank, non accennano a placarsi. Ma la brusca impennata al ribasso dellesi deve anche allo scivolone di uno dei nomi più noti del mondo bancario, la. Dopo vari segnali di difficoltà finanziaria, oggi è arrivata la decisione del principale azionista Saudi National Bank di escludere la possibilità di fornire supporto finanziario in caso di ulteriori richieste di liquidità da parte dell’istituto svizzero. E così il titolo ha ceduto il 22% mentre i certificati di assicurazione sull’insolvenza (default swap) si stanno avvicinando alla soglia dei mille punti, dato che indica un serio pericolo per la continuità aziendale del gruppo. Una notizia che ha scatenato un effetto domino sulle ...

Wall Street si muove in ribasso , con il sentiment che è colpito dalle turbolenze di(in caduta libera nelle quotazioni europee durante la mattinata, dopo che il suo principale azionista ha escluso di investire ulteriormente nella travagliata banca svizzera), che hanno ...Apertura in deciso calo a Wall Street, con le nuove turbolenze portate nel settore bancario da, che perde quasi il 28% al Nyse dopo che l'azionista di maggioranza, Saudi National Bank (Snb), ha detto che non fornira' ulteriore liquidita', non potendo andare oltre la quota del 10%. ...Dopo i crac delle due banche americane della Silicon Valley oggi sull'orlo del fallimento c'è uno dei colossi bancari della Svizzera:. L'istituto di credito ha perso in borsa il 28% ...

