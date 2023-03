Credit Suisse affonda | Borse in caduta libera Il no dei sauditi al salvataggio | cosa succede

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Non solo il crac di Svb, anche l’istituto svizzero ora vacilla. E sui mercati riparte il timore di contagio, giù in Borsa tutti i grandi nomi europei

Articolo prodotto in collaborazione con Scuola di Trading - Neanche il tempo di digerire la situazione di Silicon Valley Bank che gli occhi tornano a puntare, l'istituto bancario elvetico che costituisce da anni quello che viene definito il "Bulge Bracket" delle banche di investimento, si trova in seria difficoltà dopo i conti presentati (in ...Le difficoltà della banca si sommano ai fallimenti degli istituti americani e fanno sprofondare le Borse ...Nuovo riassetto nel settore delle banche d'affari attive in Italia. Paolo Celesia, dopo una lunga carriera nella banca elvetica, dove era attualmente co - head per l'Italia nell'investment banking, entra tra le fila della banca d'affari statunitense Jefferies. Celesia, che in questi anni ha seguito operazioni in ...

Credit Suisse affonda dopo il no dei sauditi al salvataggio, Borse in caduta libera: cosa succede Corriere della Sera

Per la prima volta nella storia basta meno di una moneta da 2 franchi per comprare un’azione di Credit Suisse: il corso del titolo della grande banca ha subito un ennesimo crollo stamane alle borsa di ...Credit Suisse è il "malato d'Europa" in campo finanziario e si trova in una fase di grave crisi, conclamata anche dai risultati delle borse di oggi che stanno consolidando un vero e proprio bagno di ...