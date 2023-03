Crac bancari e spettro recessione, ora la Bce potrebbe rallentare la corsa dei tassi. La scommessa degli analisti: «Aumento dimezzato a 25 punti base» (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’è attesa sui mercati e nei governi per la nuova mossa sui tassi della Banca centrale europea, chiamata domani a una delicatissima riunione di politica monetaria. Mentre torna a farsi sempre più distinto lo scontro tra falchi e colombe – ossia tra chi vorrebbe una politica aggressiva di rialzi crescenti per tenere a bada l’inflazione e chi raccomanda cautela per non deprimere la crescita – i fatti degli ultimi giorni sui mercati rendono il dilemma sul tavolo dei governatori ancora più complesso. I decisori di politica monetaria europei – così come quelli americani della Fed – non possono infatti ignorare i fallimenti avvenuti a cavallo del fine settimana di alcune banche Usa. Specie una volta verificato che parte dei problemi che hanno inguaiato Silicon Valley Bank e gli altri istituti di fiducia del mondo tech aveva a che fare proprio con il rialzo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) C’è attesa sui mercati e nei governi per la nuova mossa suidella Banca centrale europea, chiamata domani a una delicatissima riunione di politica monetaria. Mentre torna a farsi sempre più distinto lo scontro tra falchi e colombe – ossia tra chi vorrebbe una politica aggressiva di rialzi crescenti per tenere a bada l’inflazione e chi raccomanda cautela per non deprimere la crescita – i fattiultimi giorni sui mercati rendono il dilemma sul tavolo dei governatori ancora più complesso. I decisori di politica monetaria europei – così come quelli americani della Fed – non possono infatti ignorare i fallimenti avvenuti a cavallo del fine settimana di alcune banche Usa. Specie una volta verificato che parte dei problemi che hanno inguaiato Silicon Valley Bank e gli altri istituti di fiducia del mondo tech aveva a che fare proprio con il rialzo ...

