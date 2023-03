Covid, pochi anticorpi uguale fallimento vaccini? L'analisi di Burioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Milano, 15 mar. (Adnkronos Salute) - Flop dei vaccini anti-Covid per mancato sviluppo di anticorpi anti Sars-CoV-2? Sulla questione, e l'attenzione mediatica che la circonda in queste ore, posta su Facebook una lunga analisi Roberto Burioni, professore di Virologia e Microbiologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "La protezione suscitata da un vaccino - spiega l'esperto - è una cosa complicata: una persona non esperta può pensare che il meccanismo sia semplice. Il vaccino induce gli anticorpi, gli anticorpi proteggono e amen. Se gli anticorpi ci sono bene, se non ci sono il vaccino non ha funzionato. In realtà le cose sono molto più complicate per una serie di motivi. Prima di tutto - precisa Burioni - noi spesso ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Milano, 15 mar. (Adnkronos Salute) - Flop deianti-per mancato sviluppo dianti Sars-CoV-2? Sulla questione, e l'attenzione mediatica che la circonda in queste ore, posta su Facebook una lungaRoberto, professore di Virologia e Microbiologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. "La protezione suscitata da un vaccino - spiega l'esperto - è una cosa complicata: una persona non esperta può pensare che il meccanismo sia semplice. Il vaccino induce gli, gliproteggono e amen. Se glici sono bene, se non ci sono il vaccino non ha funzionato. In realtà le cose sono molto più complicate per una serie di motivi. Prima di tutto - precisa- noi spesso ...

