Covid | news Fiaso | in 7 giorni lieve rialzo ricoveri ordinari | +4 | 2% DIRETTA

Covid, news. Fiaso: in 7 giorni lieve rialzo ricoveri ordinari, +4,2%. Leggera virata verso l'alto della curva dei ricoveri ordinari di pazienti con infezione da Sars-CoV-2. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere del 14 marzo 2023. Nelle ultime 4 settimane si osservano alcune piccole oscillazioni dei dati che indicano comunque una sostanziale stabilità dei casi

