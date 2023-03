Covid Italia, il report: lieve rialzo dei ricoveri (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Leggera virata verso l’alto della curva dei ricoveri ordinari di pazienti con infezione da Covid in Italia: +4,2% il dato registrato nell’ultima settimana. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere /Fiaso) del 14 marzo 2023. Nelle ultime 4 settimane si osservano alcune piccole oscillazioni dei dati che indicano comunque una sostanziale stabilità dei casi. Nei reparti ordinari si registra un aumento del +7,9% del numero di ricoveri ‘Per Covid’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, e un aumento del +4,8% dei casi ‘Con Covid’, soggetti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Leggera virata verso l’alto della curva deiordinari di pazienti con infezione dain: +4,2% il dato registrato nell’ultima settimana. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere /Fiaso) del 14 marzo 2023. Nelle ultime 4 settimane si osservano alcune piccole oscillazioni dei dati che indicano comunque una sostanziale stabilità dei casi. Nei reparti ordinari si registra un aumento del +7,9% del numero di‘Per’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, e un aumento del +4,8% dei casi ‘Con’, soggetti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno ...

