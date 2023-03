Covid in Toscana: nessun decesso oggi, 15 marzo. 227 i contagi. E 150 i ricoverati (6 in terapia intensiva) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono 227 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 60 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 167 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono 227 i nuovi casi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 60 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 167 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

