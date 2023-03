Cottarelli: “La BCE non dovrebbe alzare i tassi domani. Troppo rischioso” (Di mercoledì 15 marzo 2023) MILANO – “Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare i tassi di interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo un’idea diversa, ma, dato il caso Credit Suisse di oggi, credo che la BCE non dovrebbe alzare i tassi domani. Troppo rischioso”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo Cottarelli (foto), senatore del Pd ed ex direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, nonché ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 marzo 2023) MILANO – “Le banche centrali avrebbero dovuto aumentare idi interesse prima. Ma ora serve prudenza. Fino a ieri avevo un’idea diversa, ma, dato il caso Credit Suisse di oggi, credo che la BCE non”. Così sul suo account Twitter il professor Carlo(foto), senatore del Pd ed ex direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica, nonché ex commissario per la revisione della spesa. L'articolo L'Opinionista.

