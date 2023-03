Costretti a fare il nucleare all'estero: così l'ideologia ambientalista affonda l'Italia (Di mercoledì 15 marzo 2023) La crisi energetica innescata dal conflitto alle porte d'Europa tra Ucraina e Russia sembra non aver insegnato molto. Almeno a casa nostra. Mentre Gran Bretagna, Francia e pure Germania in qualche modo hanno rimesso a pieni regime le vecchiotte centrali nuclari (in alcuni casi anche di 30/40 annidi età), da noi invece basta la parola “atomo” accostato a Italia per innescare un putiferio politico. Il famoso referendum del 1987 ha seppellito qualsiasi velleità di costruire da noi reattori per arrivare all'indipendenza energetica. Quantomeno per variare il mix della dipendenza dall'import. Il paradosso è che intorno alle Alpi sorge una corona di centrali di prima o seconda generazione e nessuno si sogna di spegnerle. Metterle in sicurezza sì, ovviamente (la Francia ha lavorato a testa bassa in piena pandemia e a inizio conflitto proprio per questo scopo). La Germania ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) La crisi energetica innescata dal conflitto alle porte d'Europa tra Ucraina e Russia sembra non aver insegnato molto. Almeno a casa nostra. Mentre Gran Bretagna, Francia e pure Germania in qualche modo hanno rimesso a pieni regime le vecchiotte centrali nuclari (in alcuni casi anche di 30/40 annidi età), da noi invece basta la parola “atomo” accostato aper innescare un putiferio politico. Il famoso referendum del 1987 ha seppellito qualsiasi velleità di costruire da noi reattori per arrivare all'indipendenza energetica. Quantomeno per variare il mix della dipendenza dall'import. Il paradosso è che intorno alle Alpi sorge una corona di centrali di prima o seconda generazione e nessuno si sogna di spegnerle. Metterle in sicurezza sì, ovviamente (la Francia ha lavorato a testa bassa in piena pandemia e a inizio conflitto proprio per questo scopo). La Germania ha ...

