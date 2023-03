“Costi eccessivi all’rsa: non c’è alcun beneficio per Limbiate” (Di mercoledì 15 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’opposizione cittadina di Limbiate torna alla carica sulla Residenza per anziani Attanasio di via Trieste e non avendo avuto le risposte che cercava in consiglio comunale, su Costi e ricadute per il territorio, è andata ad informarsi direttamente all’interno della residenza: “Attualmente ci sono 229 persone ospitate nella rsa”, spiegano da Pd, Limbiate Solidale e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 15 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color L’opposizione cittadina ditorna alla carica sulla Residenza per anziani Attanasio di via Trieste e non avendo avuto le risposte che cercava in consiglio comunale, sue ricadute per il territorio, è andata ad informarsi direttamente all’interno della residenza: “Attualmente ci sono 229 persone ospitate nella rsa”, spiegano da Pd,Solidale e ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erricoschonfeld : RT @Dreamony2: Costi dei tamponi eccessivi? lo vedono adesso? Dovrebbero finire in gabbia tutti! Zozzoni luridi! #brusaferro #cts #Speranza… - mitsouko1 : RT @Dreamony2: Costi dei tamponi eccessivi? lo vedono adesso? Dovrebbero finire in gabbia tutti! Zozzoni luridi! #brusaferro #cts #Speranza… - antonellaelisa7 : RT @Dreamony2: Costi dei tamponi eccessivi? lo vedono adesso? Dovrebbero finire in gabbia tutti! Zozzoni luridi! #brusaferro #cts #Speranza… - Bettabetta59 : RT @Dreamony2: Costi dei tamponi eccessivi? lo vedono adesso? Dovrebbero finire in gabbia tutti! Zozzoni luridi! #brusaferro #cts #Speranza… - MargheritaCamp3 : RT @Dreamony2: Costi dei tamponi eccessivi? lo vedono adesso? Dovrebbero finire in gabbia tutti! Zozzoni luridi! #brusaferro #cts #Speranza… -