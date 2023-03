(Di mercoledì 15 marzo 2023)rianalizza la qualificazione dell’contro il Porto. Per l’ex difensore la cosa più importante era il risultato e meno la prestazione. Aisi auspicaIL RISULTATO ? Le parole di Alessandro, su Sky Sport, all’indomani della qualificazione dei nerazzurri: «un po’ troppo, ma a parte gli ultimi 10’ non ha rischiato nulla. Dal punto di vista offensivo si poteva fare di più, ma a volte bisogna vedere il risultato e basta senza andare oltre. Alla fine, l’ha vinto all’andata e pareggiato senza prendere gol al ritorno, ha meritato il passaggio del turno. Quindi bravi! Mi auguro aiun...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Costacurta: 'Ieri Inter un po' passiva ma organizzata. E sull'euroderby...' - internewsit : Costacurta: «Inter passiva? Conta risultato! Derby italiano ai quarti» - - orizzonte_oriz : @bruno_luckn @gilardisil @stefymigliori @VinnieVegaPF @OneFootball Costacurta vuole il derby Milan - Inter! - Milannews24_com : Costacurta: «Euroderby? I peggiori 15 giorni della mia carriera» - MilanSpazio : Milan-Inter ai quarti di Champions? Costacurta: “Spero di no per un motivo” -

Alessandroparla del possibile derby ai quarti di finale di Champions League trae ...L'ha schierato la sua formazione titolare con l'età media più alta in questa stagione di ... dopo Ryan Giggs nel 2014 (40a 123g) e Alessandronel 2006 (40a 2g).Porto -tv post e pre partita di Champions Sky e Mediaset Porto -e i match di ... In studio Fabio Capello, Alessandro, Paolo Condò e, martedì, Esteban Cambiasso (mercoledì, in ...

Costacurta: "Derby in Champions I giorni peggiori della mia carriera" Gazzetta

Billy Costacurta parla così della possibilità di un derby tra Milan e Inter ai quarti di finale di Champions League. Le sue dichiarazioni a Sky Sport. «Io l’ho vissuto un derby in Champions. Io ho ...In trasmissione a Sky, l’ex rossonero Billy Costacurta si è esposto in merito all’ipotesi di un derby di Milano in Champions League. Dopo rispettivamente dodici e undici anni dall’ultima volta, ...