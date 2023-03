Costacurta: “Ho vissuto un derby di Champions, sono stati i giorni peggiori” (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al derby di Champions vissuto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 15 marzo 2023) L'ex difensore del Milan Alessandroha rilasciato alcune dichiarazioni in merito aldi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Costacurta: 'Io l'ho vissuto un derby in Champions. Io ho sempre vissuto le partite in maniera molto tranquilla, m… - PianetaMilan : Costacurta: “Ho vissuto un derby di Champions, sono stati i giorni peggiori” - iBIZaLeO7 : RT @marifcinter: #Costacurta: 'Io l'ho vissuto un derby in Champions. Io ho sempre vissuto le partite in maniera molto tranquilla, mister C… - sportli26181512 : Costacurta: 'Derby di Champions? Quei 15 giorni sono stati i peggiori della mia carriera': Alessandro Costacurta, e… - iam_camilla98 : RT @marifcinter: #Costacurta: 'Io l'ho vissuto un derby in Champions. Io ho sempre vissuto le partite in maniera molto tranquilla, mister C… -