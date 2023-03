Costa compie 75 anni. E offre 75 crociere a prezzo speciale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Per il suo anniversario la compagnia italiana offre ai suoi clienti - sia repeaters storici che nuovi ospiti - 75 crociere a prezzo speciale disponibili fino all'11 aprile. Le mete? Due grandi classici: il Mediterraneo e il Nord Europa Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) Per il suoversario la compagnia italianaai suoi clienti - sia repeaters storici che nuovi ospiti - 75disponibili fino all'11 aprile. Le mete? Due grandi classici: il Mediterraneo e il Nord Europa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chri_BamBam : Diogo Costa all'andata compie un miracolo che manco lui sa come: nuovo Yashin, fortissimo Maignan compie miracoli:… - watohal : Un altro tassello nella distruzione economica della Germania, la Volkswagen, viene incamerato dagli usa al costo di… - NDroghe : @MatteoLgt @Giorgiolaporta Per tutelarsi dai furti basta un'assicurazione. In #carcere ci deve andare solo chi comp… -