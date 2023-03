Cospito e 41 bis, il giurì d’onore della Camera scagiona Donzelli: «Non lese l’onore dei deputati Pd». Esulta Fratelli d’Italia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le affermazioni pronunciate da Giovanni Donzelli alla Camera non erano lesive dell’onorabilità dei tre deputati del Pd presi di mira nel suo intervento alla Camera dello scorso 31 gennaio. È questo il verdetto del giurì d’onore che è stato letto oggi in aula dal presidente della commissione speciale Sergio Costa (M5s). L’organo aveva il compito di accertare se le parole pronunciate da Donzelli in aula il 31 gennaio scorso, durante l’esame della proposta di legge che istituiva la commissione parlamentare Antimafia in questa legislatura, avessero leso o meno l’onorabilità di Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai, deputati del Pd. In quell’occasione, infatti, Donzelli fece uso di alcune ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le affermazioni pronunciate da Giovanniallanon erano lesive dell’onorabilità dei tredel Pd presi di mira nel suo intervento alladello scorso 31 gennaio. È questo il verdetto delche è stato letto oggi in aula dal presidentecommissione speciale Sergio Costa (M5s). L’organo aveva il compito di accertare se le parole pronunciate dain aula il 31 gennaio scorso, durante l’esameproposta di legge che istituiva la commissione parlamentare Antimafia in questa legislatura, avessero leso o meno l’onorabilità di Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai,del Pd. In quell’occasione, infatti,fece uso di alcune ...

