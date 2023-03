Così le torri di trasmissione possono proteggere l’ambiente (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lo scorso 28 febbraio Inwit e Legambiente hanno avviato una collaborazione per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico. Il primo tower operator italiano metterà a disposizione le proprie torri per misurare, attraverso sensoristica IoT, alcuni parametri ambientali relativi alla qualità dell’aria, tra cui presenza di anidride carbonica, biossido di azoto e polveri sottili. La partnership con Legambiente “testimonia il valore aggiunto della distribuzione capillare delle nostre torri sul territorio”, ha detto il Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit, Michelangelo Suigo. “Le torri sono infrastrutture digitali, condivise e sostenibili, a disposizione degli operatori di telecomunicazione mobili e in grado di ospitare tecnologia avanzata IoT per effettuare il monitoraggio della qualità dell’aria e misurare ... Leggi su formiche (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lo scorso 28 febbraio Inwit e Legambiente hanno avviato una collaborazione per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico. Il primo tower operator italiano metterà a disposizione le proprieper misurare, attraverso sensoristica IoT, alcuni parametri ambientali relativi alla qualità dell’aria, tra cui presenza di anidride carbonica, biossido di azoto e polveri sottili. La partnership con Legambiente “testimonia il valore aggiunto della distribuzione capillare delle nostresul territorio”, ha detto il Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di Inwit, Michelangelo Suigo. “Lesono infrastrutture digitali, condivise e sostenibili, a disposizione degli operatori di telecomunicazione mobili e in grado di ospitare tecnologia avanzata IoT per effettuare il monitoraggio della qualità dell’aria e misurare ...

