Cos’è lo “sleep tourism” e come aiuta a recuperare il sonno

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Life&People.it Andare in vacanza per poter dormire bene, questo è il trend del momento che porta in auge un nuovo modo di viaggiare: mettere da parte la frenesia di fare cose e visitare luoghi, dilatando i tempi ed i momenti, per ritagliarsi il tempo ed il modo giusto e necessario per riposare. Oggi fare una vacanza significa rilassarsi, ricaricare le batterie e dormire senza che nessuno possa disturbare ilche nel corso della quotidianità, tra lavoro e impegni familiari, è sempre troppo poco. Se la vacanza è la strada per tornare alla vita di tutti i giorni con più energia ed uno stato d’animo più tranquillo, allora la tendenza dello, ovvero il “turismo del” ne è l’evoluzione perfetta. L’importanza delnella vita di tutti i giorni Andare incontro al benessere, ...