Cos’è la green finance

green finance: tutto ciò che c'è da sapere sulla finanza che tutela l'ambiente La green finance nasce dall'intreccio del concetto di sostenibilità con quello dello sviluppo economico, il suo intento? Dimostrare che i due concetti possono non essere antitetici. Gli obiettivi della finanza sostenibile riguardano la creazione di valore a lungo periodo indirizzando i capitali verso tutte le attività che prevedono nel loro futuro e nel presente di generare valore rispettando l'ecosistema. È possibile finanziare le piccole e medie imprese virtuose e sostenibili fornendo capitali? Sì, grazie a realtà come azimutdirect.com è possibile trovare e andare a sostenere anche quelle PMI non quotate che hanno previsto tra i loro traguardi delle notevoli svolte ecologiche e un futuro sostenibile. La finanza alternativa, infatti, ...

