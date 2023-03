Cosa succede se le aziende di Big Tech vanno in crisi e perché questa cosa può spaventare anche le Banche Centrali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Abbiamo già visto come possa essere dirimente la questione dell’aumento dei tassi di interesse e l’impreparazione delle start-up del digitale a questa evenienza (si consideri il caso di Silicon Valley Bank, ad esempio), ma anche i problemi che potrebbero riscontrare le grandi aziende di Big Tech, abituate a fare affari partendo dal principio che il costo del denaro sia basso e che l’inflazione non possa arrivare ai livelli in cui si trova in questo momento (la loro esplosione è avvenuta in una congiuntura economica che non prevedeva questi ostacoli). Una eventuale crisi delle aziende di Big Tech derivante proprio da queste circostanze, infatti, potrebbe avere degli effetti devastanti. Ecco perché le banche Centrali – ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Abbiamo già visto come possa essere dirimente la questione dell’aumento dei tassi di interesse e l’impreparazione delle start-up del digitale aevenienza (si consideri il caso di Silicon Valley Bank, ad esempio), mai problemi che potrebbero riscontrare le grandidi Big, abituate a fare affari partendo dal principio che il costo del denaro sia basso e che l’inflazione non possa arrivare ai livelli in cui si trova in questo momento (la loro esplosione è avvenuta in una congiuntura economica che non prevedeva questi ostacoli). Una eventualedelledi Bigderivante proprio da queste circostanze, infatti, potrebbe avere degli effetti devastanti. Eccole b– ...

