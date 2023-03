“Cosa sta succedendo con Edoardo”. GF Vip: dopo la squalifica, la famiglia decide di parlare (Di mercoledì 15 marzo 2023) Più edizioni passano, più ai protagonisti del reality di Alfonso Signorini si uniscono i loro parenti. Sembra assurdo ma è così, e da sempre nella storia del format di Cinecittà. Quest’anno, oltre ai Donnalisi, hanno fatto parlare anche i rispettivi padri di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, sempre partecipi nel gioco e spesso ospiti della spiata dimora capitolina. Il lungo sfogo di Vincenzo Donnamaria sul GF Vip 7. Nel corso della 40esima puntata Edoardo Donnamaria, vittima anche dell’improvviso cambio di rotta che ha ordinato Pier Silvio Berlusconi nei confronti del GF Vip 7, è stato espulso e mai più invitato in studio. Il 28enne si è consolato a pochissima passi dallo spiato appartamento che lo ha ospitato per più di cinque mesi, urlando al megafono, facendo fuochi d’artificio per Antonella Fiordelisi. Ma Vincenzo ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 15 marzo 2023) Più edizioni passano, più ai protagonisti del reality di Alfonso Signorini si uniscono i loro parenti. Sembra assurdo ma è così, e da sempre nella storia del format di Cinecittà. Quest’anno, oltre ai Donnalisi, hanno fattoanche i rispettivi padri di Antonella Fiordelisi edDonnamaria, sempre partecipi nel gioco e spesso ospiti della spiata dimora capitolina. Il lungo sfogo di Vincenzo Donnamaria sul GF Vip 7. Nel corso della 40esima puntataDonnamaria, vittima anche dell’improvviso cambio di rotta che ha ordinato Pier Silvio Berlusconi nei confronti del GF Vip 7, è stato espulso e mai più invitato in studio. Il 28enne si è consolato a pochissima passi dallo spiato appartamento che lo ha ospitato per più di cinque mesi, urlando al megafono, facendo fuochi d’artificio per Antonella Fiordelisi. Ma Vincenzo ...

