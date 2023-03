Cosa prevede la direttiva sulle case green approvata dall'Ue (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ieri il Parlamento europeo ha approvato una direttiva sulle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati nel tentativo di arginare l'impatto inquinante prodotto dalle case (responsabile, secondo alcune stime, del 36 per cento delle emissioni di gas a effetto serra associate al consumo di energia). La premessa d'obbligo è che il documento non è definitivo: potrà dunque incorrere in eventuali modifiche durante l'iter di approvazione. Il contenuto del testo è strutturato secondo un programma che prevede delle soglie di efficienza energetica da rispettare per i paesi membri dell'Unione entro una specifica data. Cosa determina il consumo energetico Come detto, i lavori di ammodernamento dovranno essere analoghi a quelli previsti dal Superbonus. L'obiettivo è infatti ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ieri il Parlamento europeo ha approvato unaprestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati nel tentativo di arginare l'impatto inquinante prodotto(responsabile, secondo alcune stime, del 36 per cento delle emissioni di gas a effetto serra associate al consumo di energia). La premessa d'obbligo è che il documento non è definitivo: potrà dunque incorrere in eventuali modifiche durante l'iter di approvazione. Il contenuto del testo è strutturato secondo un programma chedelle soglie di efficienza energetica da rispettare per i paesi membri dell'Unione entro una specifica data.determina il consumo energetico Come detto, i lavori di ammodernamento dovranno essere analoghi a quelli previsti dal Superbonus. L'obiettivo è infatti ...

