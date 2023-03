Cosa dovrebbe dire Biden per rasserenarci tutti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le indecisioni vissute ogni giorno, con i continui tentennamenti prodotti in politica estera, stressano. Rischiano di dar vita a un nervosismo diffuso, a un’insicurezza capace addirittura di poter stravolgere lo spirito di intere popolazioni. Immaginate, invece. Considerate, all’opposto, come tutto suonerebbe più semplice e meno angosciante se Joe Biden riuscisse infine a comunicare, con la pacata solennità che un’occasione di qualche peso pretenderebbe: “Cari americani, dopo mesi di discussioni e di incontri incalzanti circa gli sviluppi dei nostri rapporti con la Russia, ho il piacere di informarvi di aver appena sottoscritto un documento sereno. I bombardamenti su Mosca cominceranno tra cinque minuti”. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le indecisioni vissute ogni giorno, con i continui tentennamenti prodotti in politica estera, stressano. Rischiano di dar vita a un nervosismo diffuso, a un’insicurezza capace addirittura di poter stravolgere lo spirito di intere popolazioni. Immaginate, invece. Considerate, all’opposto, come tutto suonerebbe più semplice e meno angosciante se Joeriuscisse infine a comunicare, con la pacata solennità che un’occasione di qualche peso pretenderebbe: “Cari americani, dopo mesi di discussioni e di incontri incalzanti circa gli sviluppi dei nostri rapporti con la Russia, ho il piacere di informarvi di aver appena sottoscritto un documento sereno. I bombardamenti su Mosca cominceranno tra cinque minuti”.

