(Di mercoledì 15 marzo 2023) Lapolifunzionale si sviluppa su una superficie di 200 metri quadrati, in gran parte destinati al salone per gli incontri e le attività "indoor"

La sala polifunzionale si sviluppa su una superficie di 200 metri quadrati, in gran parte destinati al salone per gli incontri e le attività "indoor"... l'uno accanto all'altro, con tanto di fascia tricolore , ladi San Tommaso. Che per la ... Così Santa Margherita che era di Monte Pulciano, si dice da, perché morì in questa città; Sant'...... sarà di nuovo nelle piazze italiane in occasione delladella Donna e tornerà con due fiori: ... Piazza Matteotti - Sabato 4 e domenica 5 marzo/Camucia: Conad di Camucia " Sabato 4 e ...

Cortona, festa a Mercatale per l’inaugurazione della nuova sala polivalente LA NAZIONE

L’inaugurazione della sala polivalente si terrà sabato 18 marzo ore 11 in piazza don Antonio Mencarini a Mercatale. L’iniziativa di festa è aperta alla cittadinanza e alle associazioni locali.Dopo anni di tentativi e amarezze la missione è stata compiuta sul campo del Cortona. Il presidente Goracci: "Da sabato inzieremo i festeggiamenti, vogliamo ringraziare tutti per l’impresa".