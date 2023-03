Cortina, rissa tra romani in discoteca: la replica dell’avvocato (Di mercoledì 15 marzo 2023) In merito ad un nostro recente articolo, arriva la replica dell’avvocato difensore di uno dei tre ragazzi coinvolti nella rissa di Cortina. Vi riportiamo, in questo articolo, le sue parole trasmesseci in redazione. rissa a Cortina, parla l’avvocato difensore ”Gentilissimi della redazione, in relazione all’articolo di Alighiero Morante del 1° marzo 2023, intitolato “Cortina, rissa tra romani in discoteca: minorenni pestati a sangue, gli aggressori ai lavori sociali”, rappresento quanto segue al fine di inquadrare correttamente l’intera vicenda. Non risponde assolutamente al vero che i ragazzi, e nello specifico Edoardo De Vito, abbiano ammesso le loro responsabilità per il sol fatto di aver avanzato richiesta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) In merito ad un nostro recente articolo, arriva ladifensore di uno dei tre ragazzi coinvolti nelladi. Vi riportiamo, in questo articolo, le sue parole trasmesseci in redazione., parla l’avvocato difensore ”Gentilissimi della redazione, in relazione all’articolo di Alighiero Morante del 1° marzo 2023, intitolato “train: minorenni pestati a sangue, gli aggressori ai lavori sociali”, rappresento quanto segue al fine di inquadrare correttamente l’intera vicenda. Non risponde assolutamente al vero che i ragazzi, e nello specifico Edoardo De Vito, abbiano ammesso le loro responsabilità per il sol fatto di aver avanzato richiesta ...

