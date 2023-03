Corriere dello Sport – ufficiale il rinnovo di contratto (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 15:56:11 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: Il Napoli blinda il suo regista. Stanislav Lobotka ha appena rinnovato il suo contratto fino al 2027. La firma c’era stata diverse settimane fa, mancava solamente l’annuncio ufficiale arrivato oggi. Ecco la nota del club azzurro: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni Sportive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028”. Napoli riparte ancora con Lobotka: le sue recenti parole Lo stesso Lobotka recentemente in un’intervista al Corriere dello Sport-Stadio aveva commentato il rinnovo ormai vicino: “Siamo ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 15 marzo 2023) 2023-03-15 15:56:11 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Il Napoli blinda il suo regista. Stanislav Lobotka ha appena rinnovato il suofino al 2027. La firma c’era stata diverse settimane fa, mancava solamente l’annuncioarrivato oggi. Ecco la nota del club azzurro: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato ilper le prestazioniive del calciatore Stanislav Lobotka fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028”. Napoli riparte ancora con Lobotka: le sue recenti parole Lo stesso Lobotka recentemente in un’intervista al-Stadio aveva commentato ilormai vicino: “Siamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_sangiuliano : La storia d’Italia in mostra all’Archivio dello Stato. @CorriereUmbria @Corriere @ilgiornale @Libero_official… - Corriere : Musk chiede la liberazione dello sciamano di Capitol Hill: «4 anni per un tour scortato dalla polizia?» - _mdellep_ : @gualtierieurope @BeppeSala @matteolepore Cosa sarebbero le famiglie arcobaleno ??? Quale legge o regolamento italia… - FlaviaYouth : @CorSport Corriere dello sport sei sempre mediocre e fazioso. Non sono scene di guerriglia. Sono 600 tedeschi che s… - frances41318976 : RT @Corriere: Droghe dello stupro, bande di ladri e picchiatori: la vita violenta delle escort a Milano -