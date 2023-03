Corradini: "Il Napoli sta facendo benissimo, non darei la 10 a Kvara.." (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Giancarlo Corradini, ex calciatore, ecco le sue parole: “Il Napoli sta facendo benissimo in tutte le competizioni in cui è coinvolto e ci auguriamo di portare a casa quel maledetto scudetto che manca da troppi anni. Poi in Champions è tutto più complicato, ma ci sono delle annate particolari in cui tutto va bene. Con l’andata ed il ritorno i valori possono saltare fuori, ma il Napoli ha le sue carte e le deve giocare pensando una gara alla volta. Pensiamo prima all’Eintracht e poi vedremo il sorteggio cosa dirà: quando si diventa allenatori si ragiona diversamente! La coppa Uefa era equivalente alla Champions per le squadre coinvolte, ho seguito per molti anni anche il campionato tedesco e devo dire che dal punto di vista fisico sono ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Giancarlo, ex calciatore, ecco le sue parole: “Ilstain tutte le competizioni in cui è coinvolto e ci auguriamo di portare a casa quel maledetto scudetto che manca da troppi anni. Poi in Champions è tutto più complicato, ma ci sono delle annate particolari in cui tutto va bene. Con l’andata ed il ritorno i valori possono saltare fuori, ma ilha le sue carte e le deve giocare pensando una gara alla volta. Pensiamo prima all’Eintracht e poi vedremo il sorteggio cosa dirà: quando si diventa allenatori si ragiona diversamente! La coppa Uefa era equivalente alla Champions per le squadre coinvolte, ho seguito per molti anni anche il campionato tedesco e devo dire che dal punto di vista fisico sono ...

