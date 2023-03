Corea del Sud, dietrofront sulla settimana di lavoro da 69 ore: vincono le proteste dei giovani (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il governo conservatore della Corea del Sud fa marcia indietro sulla decisione, presa nei giorni scorsi, di portare il tetto massimo delle ore lavorative settimanali da 69 a 52. A riportarlo è il Guardian, che sottolinea come le proteste dei giovani abbiano spinto il presidente Yoon Suk-yeol a ordinare alle autorità di Seul di ripensare i termini della misura presentata e «comunicare meglio con il pubblico, specialmente con la generazione Z e i millennial». L’aumento delle ore lavorative era stato giustificato dallo stesso capo di Stato, del partito del Potere Popolare, come un piano per dare più flessibilità ai lavoratori che – con le nuove norme – avrebbero potuto beneficiare di più tempo libero rispetto a prima. Tuttavia, le proteste dei sindacati, nonché dei ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il governo conservatore delladel Sud fa marcia indietrodecisione, presa nei giorni scorsi, di portare il tetto massimo delle ore lavorativeli da 69 a 52. A riportarlo è il Guardian, che sottolinea come ledeiabbiano spinto il presidente Yoon Suk-yeol a ordinare alle autorità di Seul di ripensare i termini della misura presentata e «comunicare meglio con il pubblico, specialmente con la generazione Z e i millennial». L’aumento delle ore lavorative era stato giustificato dallo stesso capo di Stato, del partito del Potere Popolare, come un piano per dare più flessibilità ai lavoratori che – con le nuove norme – avrebbero potuto beneficiare di più tempo libero rispetto a prima. Tuttavia, ledei sindacati, nonché dei ...

