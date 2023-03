Corea del Nord conferma lancio missili: “Se si combattesse nemico verrebbe annientato” (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – La Corea del Nord ha confermato il lancio, ieri, di due “missili balistici tattici terra-terra a medio raggio” da Jangyon, nel quadro di un’esercitazione progettata per addestrare unità sub-militari. Nel riferirne, l’agenzia di stampa statale Kcna ha precisato che i missili “hanno colpito con precisione” l’obiettivo, un isolotto al largo della costa orientale del Paese, dopo aver percorso circa 600 chilometri. “Sicuramente il nemico verrebbe annientato” se ci fossero combattimenti, ha aggiunto la nota diffusa dall’agenzia ufficiale, dove si esprime l’impegno “ad adempiere pienamente al dovere di attacco in qualsiasi momento”. Ieri lo stato maggiore della Corea del Sud aveva annunciato di aver rilevato il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladelhato il, ieri, di due “balistici tattici terra-terra a medio raggio” da Jangyon, nel quadro di un’esercitazione progettata per addestrare unità sub-militari. Nel riferirne, l’agenzia di stampa statale Kcna ha precisato che i“hanno colpito con precisione” l’obiettivo, un isolotto al largo della costa orientale del Paese, dopo aver percorso circa 600 chilometri. “Sicuramente il” se ci fossero combattimenti, ha aggiunto la nota diffusa dall’agenzia ufficiale, dove si esprime l’impegno “ad adempiere pienamente al dovere di attacco in qualsiasi momento”. Ieri lo stato maggiore delladel Sud aveva annunciato di aver rilevato il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Pietro Sighel superstar dello short track! ???? ?? 1500 metri ?? 500 metri ?? Staffetta mista ?? Staffetta maschile Dop… - Fontana3Lorenzo : Un piacere ricevere alla #Camera il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Corea del Sud, Kim Jin-pyo. - Adnkronos : Corea del Nord conferma lancio missili: 'Se si combattesse nemico verrebbe annientato' . #Adnkronos - alinatede : RT @Scacciavillani: Fino a pochi mesi fa Xi Jinping faceva il gradasso e blaterava di leadership cinese sul mondo. Per rimetterlo a cucci… - tequi3 : @Napalm51 Cucciolotto... ti puoi spostare dove questi problemi non esistono. In Russia, in Cina o in Corea del nord… -