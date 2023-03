Corea del Nord conferma lancio missili: "Se si combattesse nemico verrebbe annientato" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Seul, 15 mar. - La Corea del Nord ha confermato il lancio , ieri, di due "missili balistici tattici terra - terra a medio raggio" da Jangyon, nel quadro di un'esercitazione progettata per addestrare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Seul, 15 mar. - Ladelhato il, ieri, di due "balistici tattici terra - terra a medio raggio" da Jangyon, nel quadro di un'esercitazione progettata per addestrare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : Pietro Sighel superstar dello short track! ???? ?? 1500 metri ?? 500 metri ?? Staffetta mista ?? Staffetta maschile Dop… - Fontana3Lorenzo : Un piacere ricevere alla #Camera il Presidente dell’Assemblea Nazionale della Corea del Sud, Kim Jin-pyo. - ECrivellaro : Samsung pianifica di investire 230 miliardi di dollari nei prossimi vent'anni per costruire cinque impianti di semi… - marco_panci : RT @estero24hnews: #NEW La Cina è gravemente preoccupata per le esercitazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Corea del Sud in corso… - TV7Benevento : Corea del Nord conferma lancio missili: 'Se si combattesse nemico verrebbe annientato' - -