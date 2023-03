Coppie gay | bocciato il regolamento Ue sui figli | cosa significa per i diritti dei bambini?

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Dalla Commissione Politiche europee del Senato no alla la proposta diUe per il riconoscimento deideidigay e l'adozione di un certificato europeo

Alle 8:25 con Giziana Vetrano del direttivo dell'associazione Famiglie Arcobaleno dello stop alla registrazione all'Anagrafe di Milano , dei figli delleomogenitoriali. Un atto dovuto dopo la ...Commenti Sui figli diserve una legge, non la repubblica dei prefetti Virginio Merola La proposta della Lega Ebbene, la proposta di area leghista in questi giorni in discussione alla ...Stop alle trascrizioni dei figli di, cosa cambia adesso per gli omogenitori di Zita Dazzi 15 Marzo 2023

Figli coppie gay, regolamento Ue bocciato in Senato Sky Tg24

20.40 Figli coppie gay,no a regolamento Ue La Commissione politiche europee del Senato ha bocciato la proposta di rego- lamento europeo per il riconoscimento dei diritti dei figli anche di coppie gay ...